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Стало известно, почему Ходаковского не пустили на выборы
23 октября 2018, 18:41 [«Аргументы Недели», Сергей Мезенцев ]
Информация о связях с украинским олигархом стала причиной отказа Александру Ходаковскому в участии в выборах. Об этом корреспонденту АН сообщил инсайдер внутренней политики официального Донецка.
В Донецке помнят, что Ходаковский говорил в самом начале событий на Донбассе. Вроде как он ратовал за единую Украину. Кроме того, по словам инсайдера политики ДНР, бывший министр МГБ ДНР «сливал» позиции, которые ему были получены для обороны.
«Есть данные о том, что старший на одной из позиций подчинялся непосредственно Ходаковскому и получал приказы непосредственно от него», — пояснил корреспонденту АН инсайдер: «Впоследствии эту позицию сдали. Кроме того, эта история с аэропортом, который Ходаковский тоже сдал».
Ходаковскому припоминают и оставление коридора в системе обороны доверенного ему участка в тот момент, когда тот был комбатом батальона «Восток». По этому коридору формально поставлялась гуманитарная помощь. Но в Донецке подозревают, что проход использовался для поставок всего необходимого противнику.
«Вообще, Ходаковский известен как человек Ахметова», — рассказал корреспонденту АН инсайдер донецкой политики: «Про реальную движуху бывшего комбата «Востока» публично мало что говорится. Поэтому он просто раскачал бы ситуацию. После ухода он встал в позу обманутого патриота. Но на самом деле, его возвращение в Донецк чревато укреплением позиций украинского олигарха, у которого сохраняется бизнес на Украине. Цели Ахметова разнятся с целями Донецкой народной республики.»
Напомним, в ноябре состоятся выборы главы Донецкой народной республики. Бывший глава МГБ ДНР и экс-комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский заявлял о намерениях в них участвовать. В период подачи заявлений он заявил, что пытался заехать в ДНР, однако его, якобы, не пустили российские пограничники. Вместе с тем сотрудники пункта пропуска пограничной службы ФСБ РФ сообщили корреспонденту АН, что Ходаковского на границе не видели.
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