Эрдоган считает убийство журналиста Хашукджи спланированной операцией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи спланированной операцией. Политик заявил, что сотрудник СМИ был убит предельно жестоким образом.

Эрдоган отметил, что Хашукджи являлся не просто гражданином Саудовской Аравии, но также всемирно известным журналистом. Именно поэтому на Турции лежит гигантская ответственность за расследование этого страшного происшествия, передает во вторник, 23 октября, RT

Турецкий лидер выразил надежду на то, что власти Саудовской Аравии и других стран будут уделять этому громкому делу повышенное внимание, а не игнорировать его.