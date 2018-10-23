Тело саудовского журналиста нашли в неожиданном месте

Сегодня стало известно, что тело журналиста Джамаля Хашукджи было обнаружено в неожиданном месте. Согласно последним данным, убитого сотрудника СМИ нашли в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле.

Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что тело журналиста обнаружили в колодце, который расположен в саду на территории резиденции, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что случайно убитого Джамаля Хашукджи завернули в ковер, а затем вывезли из здания дипмиссии в консульском автомобиле. Впоследствии его передали жителю Стамбула, который должен был избавиться от тела.

Напомним, журналист работал обозревателем американской The Washington Post и проживал в США с прошлого года. Он пропал 2 октября.