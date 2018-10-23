Десантники ВСУ устроили минометную атаку и уничтожили бойцов ДНР под Мариуполем

На юге Донецкой области произошли новые боестолкновения между Вооруженными силами Украины и ополченцами самопровозглашенной ДНР. В результате случившегося защитники республики понесли потери.

Как пишет dontimes.news, вечером в минувший понедельник десантники ВСУ, чьи позиции дислоцированы в районе расположенного под Мариуполем поселка Водяное, атаковали укрепления Народной милиции ДНР из минометов. Силовики выпустили десять снарядов, убив троих бойцов ополчения.

Еще одного военнослужащего армии ДНР уничтожил украинский снайпер. Ополченец погиб во время обстрела села Коминтерново.

Ранее сообщалось, что в СМИ раскрыли возможную схему признания Россией независимости республик Донбасса, воюющих с киевскими силовиками. Соответствующий материал подготовил отечественный журналист Андрей Бабицкий.