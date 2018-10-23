Правительство Великобритании не нашло следов вмешательства России и других стран в политику страны и ее "демократические процессы". Об этом говорится в сообщении кабинета министров Соединенного Королевства.

Речь идет об ответе кабмина на доклад комитета парламента по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту. В данном документе приводятся слова премьер-министра Британии Терезы Мэй, которая год назад заявила, что Россия пытается использовать информацию как оружие с целью посеять на Западе хаос.

Как сообщает kp.ru, ссылаясь на ответ министров, правительство не нашло доказательств успешного или эффективного применения дезинформации для оказания влияния на политику Соединенного Королевства.