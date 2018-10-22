В сети предложили переименовать Украину вместо Крыма
22 октября 2018, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи соцсетей вовсю потешаются над очередной инициативой украинских законодателей. На сей раз смех вызвала новая идея Верховной рады хоть что-нибудь сделать с Крымским полуостровом. Если больше ничего с ним сделать невозможно, то хотя бы - попробовать переименовать его.
Ранее стало известно, что рабочая группа Верховной рады Украины, занимающаяся проработкой вопроса о «статусе» Крымского полуострова, выступила с инициативой его переименования. Украинские законотворцы предложили конституционной комиссии выбрать название – Крымская автономия, Автономная Республика Крым или Крымско-татарская автономия.
В Крыму эту инициативу назвали «торжеством полного идиотизма» и отмахнулись от «очередной пустой идеи, которой не дано осуществиться».
«Это то же самое, если бы российские депутаты решили переименовать Аляску! А давайте Украину переименуем! Назовем ее – Киевская Русь! А полуостров – Ымрк! Чтоб никто не догадался», - приводит язвительные комментарии пользователей сети РИА Новости.
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