В сети предложили переименовать Украину вместо Крыма

Пользователи соцсетей вовсю потешаются над очередной инициативой украинских законодателей. На сей раз смех вызвала новая идея Верховной рады хоть что-нибудь сделать с Крымским полуостровом. Если больше ничего с ним сделать невозможно, то хотя бы - попробовать переименовать его. В Крыму ответили на предложение Рады "переименовать" полуостров

Ранее стало известно, что рабочая группа Верховной рады Украины, занимающаяся проработкой вопроса о «статусе» Крымского полуострова, выступила с инициативой его переименования. Украинские законотворцы предложили конституционной комиссии выбрать название – Крымская автономия, Автономная Республика Крым или Крымско-татарская автономия.

В Крыму эту инициативу назвали «торжеством полного идиотизма» и отмахнулись от «очередной пустой идеи, которой не дано осуществиться».

«Это то же самое, если бы российские депутаты решили переименовать Аляску! А давайте Украину переименуем! Назовем ее – Киевская Русь! А полуостров – Ымрк! Чтоб никто не догадался», - приводит язвительные комментарии пользователей сети РИА Новости.