На Украине хотят "переименовать" Крым, но еще не решили, как
22 октября 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
Рабочая группа, занимающаяся в Верховной раде Украины вопросом о «статусе» Крымского полуострова, намерена рассмотреть вопрос о переименовании так называемой Автономной Республики Крым.
Вопрос о переименовании Крымского полуострова является частью проекта внесения изменений в украинскую Конституцию. Сначала предложения рабочей группы рассмотрит собственно конституционная комиссия, а затем – украинский парламент.
«Один из рассматриваемых рабочей группой вопросов – это название. Сейчас рабочее название – Крымская автономия. Но параллельно есть предложение оставить существующее название – Автономная Республика Крым. Еще одно предложенное название – Крымскотатарская автономия. Этот вопрос должна решить сама конституционная комиссия», - заявил сегодня депутат Верховной рады Рефат Чубаров.
Рабочая группа украинских депутатов поясняет, что в случае переименования Крыма в Крымскую автономию представительный орган в Крыму получит название Совета автономии, но не поясняет, каким образом это отразится на «статусе» входящего в РФ Крыма, сообщает РИА Новости.
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