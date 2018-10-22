Озвучены подробности возможного плана вооруженного наступления Украины на Россию

Стали известны детали возможного плана военного наступления Украины на Российскую Федерацию. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал киевский политик националистического толка Дмитрий Корчинский.

Корчинский, которого процитировал сайт «Новороссия», признал, что армия его страны в настоящее время не способна на «генеральное наступление». Поэтому украинской стороне, согласно точке зрения националиста, следует ждать наступления кризисной ситуации в соседнем государстве. Дестабилизация внутренней обстановки подготовит условия для осуществления военной операции против России, полагает Дмитрий Корчинский.

Ранее политик уже выступал с подобными высказываниями. Так, на минувшей неделе сообщалось, что Корчинский провозгласил задачу по развязыванию боевых действий в глубине России.