Озвучены подробности возможного плана вооруженного наступления Украины на Россию
22 октября 2018, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]
Стали известны детали возможного плана военного наступления Украины на Российскую Федерацию. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал киевский политик националистического толка Дмитрий Корчинский.
Корчинский, которого процитировал сайт «Новороссия», признал, что армия его страны в настоящее время не способна на «генеральное наступление». Поэтому украинской стороне, согласно точке зрения националиста, следует ждать наступления кризисной ситуации в соседнем государстве. Дестабилизация внутренней обстановки подготовит условия для осуществления военной операции против России, полагает Дмитрий Корчинский.
Ранее политик уже выступал с подобными высказываниями. Так, на минувшей неделе сообщалось, что Корчинский провозгласил задачу по развязыванию боевых действий в глубине России.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес