Крушение пассажирского поезда на Тайване зафиксировала камера наблюдения
22 октября 2018, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала крушение пассажирского поезда на Тайване. Страшное происшествие, в ходе которого погибли люди, случилось днем в минувшее воскресенье, 21 октября.
Накануне в 16.50 по местному времени (11.50 по Москве) скоростной поезд Puyuma Express, ехавший из города Шулинь в Тайдун, по неустановленной причине сошел с рельсов и врезался в платформу, после чего опрокинулись сразу несколько вагонов, передает РИА "Новости".
Известно, что в результате аварии погибли 18 человек, а пострадали еще не менее 160. Специалисты в настоящий момент ведут расследование катастрофы.
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