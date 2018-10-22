Горбачев высказался о намерении США выйти из договора РСМД

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев высказался о намерении США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению политика, подобный шаг является недопустимым.

Горбачев подчеркнул, что в последнее время процесс ликвидации ядерного оружия затянулся и США лишь ухудшают ситуацию, "подбрасывая" подобные решения. Бывший президент СССР отметил, что в свое время вышеуказанный договор являлся великой победой.

Напомним, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у США нет никаких оснований обвинять Россию в нарушении ДРСМД, передает РИА "Новости".