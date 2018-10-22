Стало известно, что мешает Вооруженным силам Украины захватить Донецк. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался Евгений Карась, лидер одной из запрещенных в Российской Федерации украинских праворадикальных организаций.

Карась отметил, что в настоящее время главный город непризнанной ДНР окружен киевскими силовиками почти на три четверти. Из слов националиста следует, что основным препятствием на пути захвата армией населенного пункта являются его размеры. Ополченцы удерживают Донецк только потому, что это мегаполис, заявил Евгений Карась. Если бы столица республики была бы маленьким городом, украинские войска взяли бы ее даже в своем нынешнем состоянии, процитировал радикала «ПолитНавигатор».

Ранее в ДНР сообщили, что военнослужащие ВСУ продают друг другу карты минных полей в Донбассе.