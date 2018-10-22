Американский лидер Дональд Трамп не планирует в ближайшее время смягчать пошлины против Китая. Соответствующую информацию утром в понедельник, 22 октября, предоставили осведомленные источники.

Согласно некоторым данным, Трамп намерен заставить КНР "страдать" от пошлин на товары в размере 200 миллиардов долларов, передает портал Axios. Президент США якобы убежден, что чем дольше будут действовать пошлины, тем больше у него будет рычагов давления на китайские власти.

Другой источник утверждает, что Дональд Трамп не рассматривает потенциальную сделку с Китаем, а хочет найти максимальное количество способов воздействия на страну.