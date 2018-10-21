Климкин призвал найти инициаторов установки «антивенгерских» щитов в Закарпатье

В нескольких районах Закарпатья неизвестные установили рекламные щиты. На них было написано «Остановим сепаратистов!». Заодно на билбордах были изображены лица лидеров Общества венгерской культуры Закарпатья.

Появление этих билбордов уже прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин. Он отметил, что щиты, осуждающие «венгерский сепаратизм», таинственно появились после его слов о возможных провокациях в регионе. «Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит», — написал он в Twitter.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто оценил нынешнюю политику украинских властей. В частности, дипломат весьма жестко отозвался о деятельности Киева в отношении венгров, живущих на территории Украины.