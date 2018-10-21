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В ДНР сбили беспилотник украинских военных
21 октября 2018, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]
Силы народной милиции ДНР уничтожили украинский беспилотник, который вел корректировку огня в Донбассе, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Он отметил, что украинские военные при обстрелах на донецком и мариупольском направлениях активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), нарушая тем самым «Минск-2». Использовать квадрокоптеры в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса могут только наблюдатели ОБСЕ.
Вчера власти самопровозглашенной ЛНР заявили, что будут отвечать на полёты самолетов украинской армии боевым огнём.
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