В ДНР сбили беспилотник украинских военных

Силы народной милиции ДНР уничтожили украинский беспилотник, который вел корректировку огня в Донбассе, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Он отметил, что украинские военные при обстрелах на донецком и мариупольском направлениях активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), нарушая тем самым «Минск-2». Использовать квадрокоптеры в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса могут только наблюдатели ОБСЕ.

Вчера власти самопровозглашенной ЛНР заявили, что будут отвечать на полёты самолетов украинской армии боевым огнём.