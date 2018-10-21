В Идлибе взорвался заминированный автомобиль, четверо погибших

Взрыв заминированного автомобиля прогремел в сирийской провинции Идлиб в воскресенье, 21 октября. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти человек получили ранения.

По словам собеседника агентства РИА Новости, взрыв произошел на улице аль-Кусур. Подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны. На месте работают специалисты.

Видео с места происшествия опубликовал телеканал РенТв.