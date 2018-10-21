ДНР: военнослужащие ВСУ продают друг другу карты минных полей в Донбассе

Военнослужащие Украины предлагают сослуживцам, которые прибывают в Донбасс в порядке ротации, купить схемы и карты минных полей. Об этом рассказал глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Как сообщил Безсонов, командиры подразделений ВСУ, которые подлежат замене на линии фронта в Донбассе, по регламенту обязаны отдать сменяющим их все документы, в том числе карты и схемы минных полей. Но вместо этого они предлагают сменщикам эти документы выкупить, передает РИА Новости.

Безсонов рассказал, что вчера днем в районе Балки на территории, за которую отвечает 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, подорвался на мине, установленной ранее подразделением 36-ой бригады морской пехоты, военнослужащий. С тяжелыми ранениями его отправили в госпиталь города Мариуполя.