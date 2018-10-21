В «Нафтогазе» прокомментировали повышение цен на газ для украинцев

Коммерческий директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал недавнее повышение цен на газ для населения Украины. По его словам, данное решение носит политический характер.

"Это политическое решение правительства страны. Позиция "Нафтогаза" продиктована в этом вопросе исключительно экономической логикой", - сказал Витренко.

Отметив, что произошедшее является политическим решением Кабмина, он уточнил: в "Нафтогазе" считают, что цена на газ должна быть конкурентной, сообщает "Прайм".

Иными словами, она не предусматривает вмешательство властей в вопросы стоимости газа. Напомним, с ноября цена на газ для населения на Украине вырастет на 23,5%.