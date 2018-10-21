Из-за мощнейшего ливня в Дамаске погибли мужчина и двое детей

В сирийском Дамаске и его окрестностях в минувшую субботу прошел мощнейший ливень, который унес жизни троих человек. Согласно последней информации, из-за разгула стихии погибли мужчина и двое детей.

В общей сложности в Дамаске и области выпало около 42 миллиметров осадков. Дороги и туннели оказались затоплены, а автомобили были заблокированы. Последствия ливней до сих пор устраняют сотрудники коммунальных служб, передает в воскресенье агентство SANA.

Известно, что в поселении Дейр Мукрин непогода привела к гибели шестилетнего мальчика и четырехлетней девочки. В селении Кафр аз-Зейт ливень унес жизнь 35-летнего мужчины, который пытался спасти других людей.