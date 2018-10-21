В Госдуме прокомментировали планы США выйти из ДРСМД
21 октября 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в воскресенье, 21 октября, заявил, что выход США из ДРСМД "выламывает" остатки системы безопасности, созданной в прошлом веке.
По мнению российского политика, подобный шаг крайне негативно скажется на международных отношениях. Россия в этом случае на официальном уровне будет вынуждена дать оценки действиям США. Новиков выразил уверенность в том, что эти оценки последуют не только от Министерства иностранных дел, но и от других структур.
Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова парламентария, РФ должна активно развиваться в сферах обороны и экономики, чтобы сдерживать агрессивные выпады Штатов.
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