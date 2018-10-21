Пушков: выход США из ДРСМД сделает страну более уязвимой
21 октября 2018, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 21 октября, заявил, что выход Соединенных Штатов Америки из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности сделает страну значительно более уязвимой.
Алексей Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter заявил, что Трамп своими действиями не сделает "Америку снова великой", а напротив увеличит ее уязвимость. По мнению сенатора, США не удастся получить решающего превосходства в данной сфере.
Политик также добавил, что Вашингтон питает опаснейшие иллюзии и порекомендовал президенту Соединенных Штатов передумать насчет выхода из ДРСМД.
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