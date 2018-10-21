Госдума: США пытаются навязать России гонку вооружений

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в воскресенье, 21 октября, заявил, что США стремятся навязать России гонку вооружений. Об этом свидетельствует выход страны из ДРСМД.

По словам политика, власти РФ неоднократно заявляли, что не намерены вступать в гонку вооружений, однако готовы принять все условия и меры для обеспечения безопасности и обороноспособности страны. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на заявление Швыткина, российское руководство будет действовать исключительно в рамках международного права.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Более того, он обвинил Москву в нарушении соглашения.