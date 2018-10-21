Беременная герцогиня Меган начала жаловаться на здоровье

Супруга британского принца Гарри, о беременности которой стало известно недавно, начала жаловаться на проблемы со здоровьем. Ранее сообщалось, что герцогиня Меган впервые станет матерью грядущей весной.

В настоящий момент женщина находится на раннем сроке беременности и уже испытывает дискомфорт от своего положения. Меган призналась, что ее мучает бессонница, которая сказывается на ее состоянии в течение дня. Как сообщает издание The Daily Mirror, герцогиня встает около 4 утра и начинает заниматься йогой, поскольку не может больше спать.

Отметим, однако, что сложности бывшей американской актрисы нельзя сравнить с состоянием герцогини Кэтрин, которая страдала от сильнейшего токсикоза, связанного с гиперемезисом, передает "7 Дней".