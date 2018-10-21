Косачев расценивает заявление Трампа о выходе из ДРСМД как шантаж

Руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев утром в воскресенье, 21 октября, расценил заявление американского лидера Дональда Трампа о выходе из ДРСМД как шантаж.

Напомним, ранее президент США сообщил, что намерен выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив при этом Москву в нарушении условий соглашения.

Косачев на своей страничке в социальной сети Facebook отметил, что в 15-й статье Договора говорится, что односторонний выход из него возможен по исключительным обстоятельствам с обоснованием данного шага и в шестимесячный срок. США не совершили никаких действий, поэтому вышеуказанное заявление Трампа напоминает шантаж, а не свершившийся юридический акт, заключил политик.