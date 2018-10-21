В Верховной раде Украины объяснили повышение цены на газ

Спикер Верховной рады Андрей Парубий объяснил причины повышения газовых тарифов на Украине. По словам политика, от этого шага напрямую зависит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Парубий подчеркнул, что увеличение стоимости газа является неизбежным процессом, поскольку государству очень нужна поддержка МВФ, передает РИА "Новости". Политик отметил, что шоковые реформы подобного рода очень часто непопулярны среди граждан, однако они необходимы руководству страны, чтобы не произошел экономический кризис.

Напомним, ранее Киев объявил, что с 1 ноября текущего года цена на газ вырастет на 23,5 процента, то есть до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров.