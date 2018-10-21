Пушков прокомментировал выход США из договора о РСМД

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сегодня ночью прокомментировал решение властей США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Сенатор назвал данную инициативу американского руководства вторым мощнейшим ударом по мировой системе стратегической стабильности. Первым, по мнению политика, стал выход США из договора о ПРО в 2001 году.

На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков заметил, что в сложившейся ситуации обретает конкретный смысл заявление президента России Владимира Путина, который ранее говорил об ответном ядерном ударе в случае выпуска ракет по направлению к российской территории.

По словам сенатора, только такие меры позволят сдержать возможную ядерную агрессию Вашингтона, который пытается вернуть мир в состояние "холодной войны".