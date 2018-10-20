В Херсоне русский язык потерял статус регионального

Депутаты, входящие в состав Херсонского городского совета, лишили русский язык статуса регионального. За инициативу отмены решения 2012 года проголосовали 33 депутата горсовета из 38.

Закон об особом статусе русского языка был принят в 2012 году. Он подразумевал возможность официального его использования в регионах, где проживают более 10% русскоговорящих граждан.

Отныне же вся работа местных органов самоуправления, а также весь официальный документооборот на территории Херсонской области будут вестись исключительно на украинском языке.

Напомним, в марте текущего года Петр Порошенко пообещал не ущемлять права носителей других языков. В октябре Верховная рада поддержала законопроект о признании украинского языка единственным государственным.