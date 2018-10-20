На Украине осужденный преступник гулял на свободе из-за нехватки мест в колонии

На Украине правоохранительные органы отпустили на свободу преступника, осужденного за убийство несовершеннолетнего. Близкие родственники погибшего подростка столкнулись с убийцей прямо на улице.

«Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, видимо думал, что «решил все свои вопросы», спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам. Потому что – вдумайтесь! – в учреждении исполнения наказаний для него не хватило «свободного» места!», - сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Близкие родственники погибшего столкнулись с убийцей прямо на улице, а в полиции услышали объяснение про «отсутствие свободных мест» в колонии», - рассказал Енин в своем фейсбуке.

После вмешательства Генеральной прокуратуры осужденному преступнику быстро «подыскали место» в Торецкой исправительной колонии, а в отношении безответственных «ответственных» сотрудников национальной полиции возбуждено служебное расследование, сообщил украинский чиновник.