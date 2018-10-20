Обычному гражданину перепродали номер «международного террориста»?

О том, что его номер передан кому-то другому, корреспонденту АН рассказал его бывший владелец. Россиянин с позывным Спикер несколько лет провел на Донбассе, изредка выбираясь домой. Воевал сначала в ополчении, потом стал военнослужащим армии одной из народных республик. Долгое время не был в России, поэтому телефоном не пользовался.

Накануне доброволец выбрался в Ростовскую область, попытался позвонить, пополнил счет. Но сим-карта оказалась заблокированной. Россиянин обратился к оператору мобильной связи и тут выяснилось, что его номер передан кому-то другому. Он закреплен за другим человеком.

Как пояснила корреспонденту АН продавец мобильной точки Билайна, в компании существует правило, согласно которому номер может быть передан другому человеку в случае отсутствия активности в течение определенного количества времени.

«Раньше я еще поддерживал положительный баланс на счету», — рассказал армеец: «А тут не пользовался телефоном целый год, ушел в ноль. Ну, его и забрали. Я пошел в Билайн, показал паспорт, попросил восстановить номер, а мне сказали, что он уже числится за кем-то другим».

В связи с участием в боевых действиях на Донбассе личные данные армейца вместе со старым номером попали украинским спецслужбам. Он нашел себя в базе «Миротворца».

«Мне-то самому в сущности, по барабану: я тут же пошел и купил другой номер», — комментирует доброволец сложившуюся ситуацию: «А вот у человека, который взял мой номер, могут быть проблемы. Он вместе с остальными моими данными попал к украинским спецслужбам. А мы для них международные террористы. СБУ тесно сотрудничает с американскими спецслужбами, и скорее всего, западные спецслужбы уже внесли мой старый номер в базу лиц, представляющих угрозу их национальной безопасности. Мне кажется, новый хозяин моего номера может столкнуться с проблемами при получении визы в Европу или США».

Дозвониться до нового хозяина номера добровольца-россиянина корреспонденту АН не удалось. Возможно, тот тоже уже ушел в минус. Не исключено, что через пару месяцев у номера опять появится новый владелец.

Ранее писатель Захар Прилепин заявлял, что через Донбасс прошло около 35 тысяч добровольцев-россиян. Преимущественно они и сейчас находятся и раньше находились в подразделениях. Выехать в Россию они и могли и могут, как правило, только во время отпуска. В базы данных украинских спецслужб многие из них попадали со своими старыми номерами телефонов.

Увольнительные что ополченцам, что военнослужащим армий ДНР и ЛНР всегда выдавались на день — два. По сведениям корреспондента АН, тратить время и деньги на поездку в Россию, чтобы пополнить счет мобильного телефона, мало у кого возникало желание.

«Да среди наших много народу поменяло свои номера», — объясняет Спикер: «Я ни до кого не могу дозвониться по старым телефонам. С российскими правилами передачи номеров в случае нулевого баланса, думаю, у них уже новые хозяева».

Проблема передачи номеров с темной историей без предупреждения о ней новых владельцев не специфическая. Она может возникнуть у любого оператора. У того же Спикера пропала мегафоновская сим-карта, которую он покупал для пользования мобильным роутером. Интернетом он попользовался пару недель, пока был в России, потом опять уехал на Донбасс. Спустя год выяснилось, что номер тоже заблокирован.