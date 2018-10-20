Уникальный лунный метеорит продан на аукционе в США
20 октября 2018, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]
На аукционе в Соединенных Штатах Америки был продан с молотка метеорит весом почти 5,5 килограммов, известный под названием «Лунный паззл» - его шесть фрагментов идеально подходят друг к другу.
Метеорит, известный под названием «Лунный паззл», зарегистрирован под номером NWA 11789. Небесное тело, найденное в 2017 году на северо-западе Африки, состоит из шести фрагментов и весит почти 5,5 килограммов.
«Лунный паззл» имеет габариты 18х15х10 сантиметров и наибольший интерес представляет для ученых и коллекционеров. Небесное тело было продано с аукциона за 612 тысяч долларов, сообщает аукционный дом.
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