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В Нидерландах выдали первый гендерно-нейтральный паспорт
20 октября 2018, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Нидерландов Леона Зекерс получила первый гендерно-нейтральный паспорт. Родившись мужчиной, она в 2001 году сменила пол на женский, но в данный момент не относит себя ни к какому полу.
57-летняя Леона Зекерс в 2001 году сменила пол с мужского на женский. В июне 2018 года она выиграла суд и доказала свое право не признавать себя ни мужчиной, ни женщиной. «Самоидентификация преобладает над внешним видом или медицинским статусом», - гласит решение суда. Кроме того, гендерная нейтральность предусмотрена и закреплена в законодательстве Нидерландов.
Таким образом, в выданном Леоне Зекерс нидерландском паспорте вместо М для мужчин и V для женщин значится Х – обозначение третьего, гендерно-нейтрального пола, сообщает РБК.
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