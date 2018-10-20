В Нидерландах выдали первый гендерно-нейтральный паспорт

Жительница Нидерландов Леона Зекерс получила первый гендерно-нейтральный паспорт. Родившись мужчиной, она в 2001 году сменила пол на женский, но в данный момент не относит себя ни к какому полу.

57-летняя Леона Зекерс в 2001 году сменила пол с мужского на женский. В июне 2018 года она выиграла суд и доказала свое право не признавать себя ни мужчиной, ни женщиной. «Самоидентификация преобладает над внешним видом или медицинским статусом», - гласит решение суда. Кроме того, гендерная нейтральность предусмотрена и закреплена в законодательстве Нидерландов.

Таким образом, в выданном Леоне Зекерс нидерландском паспорте вместо М для мужчин и V для женщин значится Х – обозначение третьего, гендерно-нейтрального пола, сообщает РБК.