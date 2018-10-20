Трамп не хочет отменять сделку по продаже вооружения Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что предпочел бы не отменять сделку по продаже вооружения Саудовской Аравии из-за инцидента с гибелью журналиста Джамаля Хашукджи.

«Я бы предпочел, чтобы мы не использовали в качестве наказания отмену работы стоимостью в 110 миллиардов долларов», - заявил американский президент.

Ранее сегодня стало известно, что Саудовская Аравия признала факт смерти журналиста Джамаля Хашукджи на территории своего генерального консульства в Стамбуле. «Беседа Хашукджи с людьми, которых он встретил в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству. Это привело к его смерти», - заявил генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб.

После исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который 2 октября вошел в консульство королевства в Стамбуле и больше оттуда не вышел, Дональд Трамп пообещал «прислушаться к конгрессу» по поводу возможных мер в отношении Саудовской Аравии в случае, если причастность Эр-Рияда к этому инциденту подтвердится, сообщает RT.