Сергей Шойгу впервые лично встретился с Джеймсом Мэттисом‍

Министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Джеймс Мэттис впервые лично встретились в Сингапуре. Встреча состоялась в субботу на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу.

Встретившись перед началом саммита у входа в зал заседаний, главы военных ведомств РФ и США обменялись рукопожатием. Между ними состоялся короткий диалог.

Джеймс Мэттис выразил Сергею Шойгу соболезнования в связи с произошедшей в Керчи трагедией, отметив, что подобное происходит и в США, и поэтому американцам понятны чувства российских граждан. Сергей Шойгу, в свою очередь, поблагодарил американского коллегу и подчеркнул необходимость предотвращения подобных трагедий в будущем.

Во время совместного фотографирования на открытии заседания Сергей Шойгу и Джеймс Мэттис стояли рядом, сообщает РИА Новости.