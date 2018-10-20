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В Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашукджи
20 октября 2018, 07:04 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи погиб в консульстве в Стамбуле в результате ссоры с представителями дипмиссии.
«Предварительное следствие дела Хашукджи выявило, что он мертв. Беседа между Хашукджи и людьми, с которыми он встретился в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству. Это в итоге привело к его смерти», - с таким заявлением саудовский генпрокурор выступил на телеканале «аль-Ихбария».
По делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашукджи задержано 18 человек. Все они – подданные Саудовской Аравии. Продолжаются следственные мероприятия с целью получения всех фактов и их обнародования, сообщил Сауд аль-Муаджиб, подчеркнув, что все причастные к этому делу ответят перед законом и будут привлечены к суду, сообщает РИА Новости.
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