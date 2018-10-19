Авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США вошел в Арктику впервые за последние 30 лет

Атомный авианосец «Гарри Трумэн» (Harry S. Truman) ВМС США вошел в Арктику - в пределы Северного полярного круга - впервые за последние почти 30 лет. Представитель американских Военно-морских сил сообщили, что авианосец идет в северном направлении вдоль побережья Норвегии. Судно сопровождают боевые корабли 8-й авианосной ударной группы.

В последний раз американский авианосец заходил в район Норвежского моря в 1991 году в рамках учений «Северная звезда».

С 25 октября по 7 ноября в Северной Европе пройдут очередные учения НАТО под названием «Единый трезубец 2018» Trident Juncture. Эти учения должны стать крупнейшими с момента окончания Холодной войны.