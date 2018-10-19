В NASA сообщили о временном выводе Рогозина из-под санкций

Директор NASA Джим Брайденстайн сообщил о приостановке действия санкций в отношении Дмитрия Рогозина для визита главы "Роскосмоса" в США с целью его встречи с сотрудниками американского аэрокосмического агентства.

Джим Брайденстайн объяснил, что администрация президента США Дональда Трампа пошла на отмену санкций для главы "Роскосмоса" с целью установления между сторонами крепких рабочих отношений в космической сфере, чтобы он мог поехать в США по приглашению NASA, - передает ТАСС. Опубликовано эмоциональное интервью главы NASA об аварии "Союза"

Напомним, на борту космического корабля "Союз", который из-за аварии вернулся на землю, находились российский космонавт и американский астронавт. Брайденстайн чуть более недели назад побывал на космодроме Байконур и познакомился с главой "Роскосмоса". Рогозин и глава NASA позже обсудили аварию "Союза".

"Мы провели работу по ряду направлений. И добились его вывода с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA, а также с некоторыми нашими подрядчиками", — заявил глава NASA.