Армия непризнанной ДНР предупредила о грозящей украинскому Мариуполю катастрофе

В контролируемом киевскими властями городе Мариуполе может произойти катастрофа из-за действий украинских военных. Такое заявление сделал Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Как рассказал Басурин на брифинге для сотрудников СМИ, в Донецке узнали, что противник разместил в складах расположенного в Мариуполе металлургического завода свыше двух тысяч тонн артиллерийских снарядов. При этом силовики грубо нарушили требования хранения боеприпасов. В случае чрезвычайной ситуации на предприятии населенному пункту грозит катастрофа, отметил спикер ополченцев ДНР. Согласно предположению Басурина, штаб военной операции Киева в Донбассе намерен устроить диверсию на заводе, чтобы впоследствии обвинить в этом защитников республики.

Ранее стали известны экономические потери украинского государства от блокады ЛНР.