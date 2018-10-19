Стали известны «очень серьезные» экономические потери Украины от блокады ЛНР

Озвучена информация об убытках Украины, причиненных организованной националистами блокадой непризнанной ЛНР. По данному вопросу высказался киевский политолог Юрий Романенко.

Эксперт охарактеризовал экономические потери украинского государства как «очень серьезные». Согласно его подсчетам, каждый год бюджет недосчитывается 1-1,5 млрд долларов, что составляет приблизительно 1,5% ВВП. Блокаду Донбасса Юрий Романенко назвал ошибкой, пишет «ПолитНавигатор».

На востоке Украины с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт между ополченцами самопровозглашенных республик и армией страны. Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве придумали новый способ вернуть контроль над объявившими о своей независимости ДНР и ЛНР. По мнению главы украинского МИД Павла Климкина, реинтеграции Донбасса помогут экономические меры.