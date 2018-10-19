Трамп похвалил конгрессмена, который напал на журналиста и сломал ему очки

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу, 19 октября, похвалил конгрессмена Грега Джианфорте, который напал на журналиста и сломал ему очки. Президент США назвал политика "настоящим крепким орешком".

Инцидент произошел год назад в штаб-квартире Джианфорте, расположенной в штате Монтана. Репортер газеты The Guardian Бен Джейкобс попытался задать конгрессмену вопрос, однако тот в ответ набросился на него, повалил на пол, вследствие чего его очки оказались сломаны, передает USA Today.

Дональд Трамп заявил, что считает Джианфорте "классным парнем", который также очень умен. Президент призвал и не пытаться побороть его.