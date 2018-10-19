Сотрудница торгового центра в Китае упала в бассейн с гигантскими акулами

В китайском городе Цзясин сотрудница торгового центра упала в бассейн, где плавали лимонные акулы. Согласно последней информации, инцидент произошел из-за открытого резервуара искусственного водоема.

Работники ТЦ планировали покормить трехметровых акул, вследствие чего и открыли дверцу. Женщина опаздывала на совещание и, решив сократить путь, направилась прямо к бассейну. Она не заметила, что под ногами дыра, ведущая прямо в бассейн, и упала, передает издание Metro.