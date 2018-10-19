РПЦЗ разорвала отношения с Константинополем
19 октября 2018, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 18 октября, Русская зарубежная православная церковь объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Данное решение связано с его действиями на территории Украины.
Архиерейский синод РПЦЗ призвал Константинополь к покаянию и скорейшему созыву предстоятелей всей поместных церквей с целью обсудить возможные способы решения возникшей проблемы.
В заявлении говорится, что природе канонического православия были нанесены оскорбления, вследствие чего Русская православная церковь заграницей вынуждена прекратить евхаристическое общение с Константинопольской церковью на всех уровнях. Подобная позиция РПЦЗ будет сохранена до тех пор, пока вышеуказанная Церковь не откажется от продвижения учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, которые якобы ей принадлежат.
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