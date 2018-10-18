На Донбассе грядут кадровые перестановки

В ближайшее время в Донецке ожидается ряд кадровых перестановок. Уже назначены премьер-министр и его заместитель. До сегодняшнего дня в околополитических кулуарах Донецка гадали, кто станет премьером. Рассматривались две кандидатуры: Мартынов либо Ананченко.

В итоге угадали все. Они оба получили должности. Премьер-министром стал Александр Ананченко. Его заместителем - Игорь Мартынов. Соответствующие указы подписал в четверг, 18 октября, исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Как пояснили корреспонденту АН инсайдеры донецкой политики, эти назначения говорят о намерениях сосредоточиться на экономическом курсе развития республики. Мартынов - более публичная персона. В Донецке его уважают. Он был мэром Донецка. Последнее время был в Москве. Теперь вернулся.

Характеризуя Александра Ананченко, инсайдеры говорят, что он работал во Внешторгсервисе, и якобы связан с Сергеем Курченко. Его называют беглым украинским олигархом. По некоторым данным, он работал бок о бок с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.