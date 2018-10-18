Японская православная церковь поддерживает решение РПЦ

Японская православная церковь последует решению Священного синода Русской православной церкви о прекращении дальнейшего евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Об этом в четверг рассказал секретариат Общего отдела ЯПЦ, сообщает ТАСС. Там пояснили, что ЯПЦ входит в состав Московского патриархата, а потому намерена следовать его решениям.

Напомним, ранее после предоставления Константинопольским синодом автокефалии Украинской церкви, РПЦ было принято решение прекратить с ним евхаристическое общение.