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«Кумовство» назвали возможной причиной гибели главы ДНР Александра Захарченко
18 октября 2018, 17:13 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Набор по знакомству стал причиной низкого уровня подготовки личной охраны. Это привело к гибели главы ДНР Александра Захарченко.
«Большинство личек в ДНР формируются по принципу - кум за брата, брат за свата», — написал автор одной из интернет-площадок, специализирующихся на теме Донбасса: «Поэтому туда попадают все - и бандиты, и бывшие военные, и даже бывшие стриптизеры».
Публикация заявляет, что никто из личной охраны не занимается ни аналитической, ни боевой, ни специально-тактической подготовкой. Такое мнение сделано из реакции сотрудников личной охраны Александра Захарченко после взрыва.
Автор заявил, что система подавления радиоэлектронных сигналов «Пелена», была отключена. Якобы бойцы из личной охраны Александра Захарченко боялись стать импотентами: «Мальчикам» сказали, что если долго находится под «Пеленой», это плохо влияет, скажем так, на мужские функции. И поэтому «папахранители» часто не включали данное устройство».
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