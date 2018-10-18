В Сирии террористы взяли в заложники более 700 человек, среди них европейцы

В сирийской провинции Дэйр эз-Зор боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) захватили в заложники более 700 человек, среди них есть европейцы и граждане США.

Боевики выдвигают курдам ультиматумы с требованиями немедленного освобождения всех своих сторонников и передачи под их контроль новых территорий на востоке Евфрата. При этом каждый день кто-то из пленников расстреливается.

"По нашим данным, захватили еще в заложники несколько граждан и Соединенных Штатов, и европейских стран. Все молчат, какая-то тишина, как будто ничего не происходит", - сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин также добавил, что боевики начали расширять зону присутствия на левом берегу Евфрата.