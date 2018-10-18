В Сирии террористы взяли в заложники более 700 человек, среди них европейцы
18 октября 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
В сирийской провинции Дэйр эз-Зор боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) захватили в заложники более 700 человек, среди них есть европейцы и граждане США.
Боевики выдвигают курдам ультиматумы с требованиями немедленного освобождения всех своих сторонников и передачи под их контроль новых территорий на востоке Евфрата. При этом каждый день кто-то из пленников расстреливается.
"По нашим данным, захватили еще в заложники несколько граждан и Соединенных Штатов, и европейских стран. Все молчат, какая-то тишина, как будто ничего не происходит", - сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин также добавил, что боевики начали расширять зону присутствия на левом берегу Евфрата.
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