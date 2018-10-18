Мальчик превратился в "демона" из-за редкой болезни
18 октября 2018, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]
Восьмилетний мальчик, житель Англии неожиданно для родственников стал демоном из фильма "Экзорцист", У ребенка развились галлюцинации из-за расстройства мозга, которое скорее всего вызвала плесень.
Нормальный, спокойный ребенок стал агрессивным, неадекватным, родители начали подумывать, что в него вселился дьявол. Он бросался на людей без повода, закрывал в комнатах родителей, бил свою сестру, крушил все в доме. Также мальчик практически ничего не ел. Он почему-то стал так сильно бояться пуговиц, что при виде этого предмета гардероба мальчика тошнило.
Родители долго водили сына по всевозможным врачам, никто ничего не понимал. В итоге ему поставили диагноз - педиатрический синдром PANS - довольно редкое детское аутоиммунное заболевание, которое вызывает нервно-психические расстройства. Возбудителями инфекции являются стрептококки. 43-летняя мама ребёнка считает, что болезнь спровоцировала плесень в доме. Семья даже решила переехать в другой дом, но это не помогло.
Уильяма лечили антибиотиками, противовоспалительными препаратами и стероидами, которые и смогли вернуть нормального ребенка его семье.
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