Восьмилетний мальчик, житель Англии неожиданно для родственников стал демоном из фильма "Экзорцист", У ребенка развились галлюцинации из-за расстройства мозга, которое скорее всего вызвала плесень.

Нормальный, спокойный ребенок стал агрессивным, неадекватным, родители начали подумывать, что в него вселился дьявол. Он бросался на людей без повода, закрывал в комнатах родителей, бил свою сестру, крушил все в доме. Также мальчик практически ничего не ел. Он почему-то стал так сильно бояться пуговиц, что при виде этого предмета гардероба мальчика тошнило.

Родители долго водили сына по всевозможным врачам, никто ничего не понимал. В итоге ему поставили диагноз - педиатрический синдром PANS - довольно редкое детское аутоиммунное заболевание, которое вызывает нервно-психические расстройства. Возбудителями инфекции являются стрептококки. 43-летняя мама ребёнка считает, что болезнь спровоцировала плесень в доме. Семья даже решила переехать в другой дом, но это не помогло.

Уильяма лечили антибиотиками, противовоспалительными препаратами и стероидами, которые и смогли вернуть нормального ребенка его семье.