Найдены доказательства причастности саудовского принца к убийству журналиста

Об обнаруженных доказательствах причастности наследного саудовского принца Мохаммеда бин Салмана к убийству журналиста Джамаля Хашогги сообщило издание The New York Times. По данным издания, американские спецслужбы обнаружили несколько косвенных улик, указывающих на то, что принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман причастен к убийству журналиста.

Спецслужбам удалось перехватить сообщения, из которых следует, что саудовские официальные лица обсуждали план задержания Джамаля Хашогги. Американские журналисты отметили, что в списке подозреваемых присутствуют люди из охраны принца.

Разведка США пока не выяснила, отдал ли Мохаммед бин Салман прямой приказ об убийстве Хашогги или намеревался похитить его и доставить на родину. Авторы статьи уверены, что так как принц полностью контролирует все службы безопасности, вряд ли операция могла быть проведена без его ведома. Выводы расследования в ближайшее время будут представлены президенту США Дональду Трампу.

Журналист Джамаль Хашогги бесследно пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он направлялся для получения документов о расторжении брака. Его супруга уверяет, что из здания дипмиссии Джамаль не вышел. Сотрудники генконсульства утверждают, что журналист ушел из консульства живым.

Турецкие власти предположили, что журналистка убили, а его останки тайно вывезли из консульства.