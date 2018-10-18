В Варшаве снесен последний памятник советским солдатам, освобождавшим Польшу от фашистских захватчиков. Мемориал был установлен на месте гибели 26 воинов Красной армии. Снос памятника произошел в рамках реализации принятого в 2017 году в Польше законодательства о декоммунизации. В Польше попытались взорвать памятник советским воинам

Институт национальной памяти Польши насчитал около 230 монументов, подлежащих сносу, - сообщает "СП". В Польше разрушены несколько десятков памятников советским воинам.

По данным представительства Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Республике Польша, до конца текущего года должны быть снесены еще 85 памятников советским солдатам.

Директор польского бюро по мемориальным вопросам Института национальной памяти Адам Щивек отметил, что, согласно обновленному закону, к подлежащим сносу мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных и образовательных целях в качестве произведения искусства, части коллекции, монументы или части мемориальных комплексов, внесенных в реестр памятников архитектуры, - передает НТВ.