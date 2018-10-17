Военнослужащие США ждут скорого серьезного конфликта с их участием
17 октября 2018, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Почти половина действующих американских военнослужащих уверены, что США в скором времени будут втянуты в масштабную войну. Это показывают данные опроса, проведенного газетой Military Times.
Конфликт может случиться в течение 2019 года. Всего за 2 года такого мнения стали придерживаться гораздо больше военных: в 2017 году так считали лишь 5% военных США.
Угроза, по их мнению, исходит в основном от России и Китая. 71% респондентов назвали опасной Россию, 69% – Китай.
Главной угрозой безопасности Соединенных Штатов военные считают кибератаки (89%).
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