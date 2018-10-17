Помпео: США могут частично снять с Турции санкции
17 октября 2018, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Анкару сообщил, что Соединенные штаты Америки в ближайшее время могут принять решение о снятии санкций с турецкого государства.
Это стало возможным благодаря тому, что власти Турции освободили американского пастора Эндрю Брансона, и он вернулся в на родину в Америку, заявил Помпео.
Условия ранее достигнутой договоренности предусматривали освобождение пастора в обмен на отмену санкций и отказ Вашингтона от возможного введения новых ограничений по данному делу.
"Некоторые из введенных санкций были напрямую связаны с пастором Эндрю Брансоном, и теперь вполне логичной стала бы их отмена", - цитирует Помпео агентство Bloomberg.
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