Помпео: США могут частично снять с Турции санкции

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Анкару сообщил, что Соединенные штаты Америки в ближайшее время могут принять решение о снятии санкций с турецкого государства.

Это стало возможным благодаря тому, что власти Турции освободили американского пастора Эндрю Брансона, и он вернулся в на родину в Америку, заявил Помпео.

Условия ранее достигнутой договоренности предусматривали освобождение пастора в обмен на отмену санкций и отказ Вашингтона от возможного введения новых ограничений по данному делу.

"Некоторые из введенных санкций были напрямую связаны с пастором Эндрю Брансоном, и теперь вполне логичной стала бы их отмена", - цитирует Помпео агентство Bloomberg.