Скандал в Белом доме‍: опубликован клип с обнаженной «Меланьей Трамп»

Громкий скандал разразился вокруг первой леди США Меланьи Трамп. Причиной стала публикация американским рэп-исполнителем T.I. откровенного и провокационного ролика-тизера для своего альбома.

На своей странице в Twitter T.I. опубликовал анонс клипа, в котором двойник супруги Дональда Трампа раздевается и танцует перед ним на столе. Видео вызвало бурю эмоций у зрителей.

По сюжету ролика глава Вашингтона уезжает из Белого дома, оставив свою жену "без присмотра". Отсутствием Трампа пользуется рэпер, появляясь в Овальном кабинете вместе с "Меланьей".

На модели одета ставшая знаменитой зеленая куртка первой леди с надписью "Мне все равно. А вам?", которую она снимает, оставшись перед T.I. полностью обнаженной.

В подписи к ролику репер добавил, что он не Канье, что стало намеком на его "коллегу по цеху", который недавно посетил Белый дом и встретился с американским лидером.

Представитель Меланьи Трамп Стэфани Гришем отреагировала на видео, пишет издание The Independent. Она назвала видео отвратительным и призвала бойкотировать рэпера.